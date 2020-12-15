В Самарской области волонтеры и пациенты благодарят врачей за их труд

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Самарская область присоединилась к акции «Спасибо врачам», которая проходит в 11 регионах России. Она направлена на поддержку медицинских работников в период борьбы с пандемией. В рамках акции в медицинских учреждениях размещают плакаты «Спасибо», а докторам и медицинскому персоналу вручают открытки со словом «Спасибо», нарисованные детьми.

Также волонтеры раздают открытки посетителям медучреждений, чтобы они могли подарить их своим лечащим врачам. Такая акция прошла и в Клиниках СамГМУ. Здесь создано 300 коек для пациентов с COVID-19. Кроме того, врачи медучреждения продолжают оказывать круглосуточную помощь и по другим профилям.

«Во всероссийской акции «Спасибо врачам» принимает активное участие инициатор – «Молодежка ОНФ» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», - рассказала руководитель штаба акции #МыВместе, доцент кафедры сестринского дела СамГМУ Наталья Дудинцева. – Мы раздаем открытки пациентам, чтобы они сказали слова благодарности врачам за помощь, которую они оказывают нашим жителям. У врачей сейчас особый режим работы, поэтому такая позитивная психологическая помощь очень важна».

Студент СГЭУ Магамед Махмудов рассказал, что волонтерством занимается уже восемь лет.

«В первую очередь это - добровольный труд, мы помогаем гражданам, и сейчас, в непростой эпидемиологической ситуации мы понимаем, что помощь волонтера очень важна. - говорит Магамед. - Врачи делают большое дело, и мы подобными акциями выражаем свою благодарность за их работу и несем радость в их тяжелые будни».

Такие же акции в ближайшее время волонтеры планируют провести в самарской поликлинике №15 и городской больнице №4. В них примут участие порядка 30 добровольцев.

«Мне очень понравилась эта идея, - отметил главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков. - Потому что мы работаем для пациентов, и это уникальная возможность получить прямую обратную связь. Она поддерживает, окрыляет и дает энергию, чтобы двигаться вперед».