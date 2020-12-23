В Самарской области расширены возможности перехода на патентную систему налогообложения

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Во вторник, 22 декабря, депутаты Самарской Губернской Думы приняли изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения. Документ предполагает расширенные возможности перехода на этот режим – теперь перечень видов деятельности увеличивается до 82.

Теперь перейти на этот налоговый режим с 1 января 2021 года смогут большинство предпринимателей, занятых в торговле. Принятые изменения позволят снизить налоговую нагрузку на малый бизнес и упростить процедуру расчета налогов.

Кроме того, предприниматели, использующие патент, теперь смогут воспользоваться правом с 1 января 2021 года уменьшать общую сумму налога, начисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов.

Также в региональном законе предусматривается повышение порога ограничения площадей объектов стационарной торговли и предприятий общественного питания с 50 до 150 кв. м. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, что с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Предприниматели, которые работали по этой системе, должны выбрать один из альтернативных режимов налогообложения: упрощенная, патентная системы, налог на профессиональный доход и единый сельскохозяйственный налог. В настоящее время в Самарской области 45 663 предпринимателя применяют ЕНВД. До конца года каждый из них должен сделать выбор и уведомить налоговые органы.

«Если налогоплательщик не определится с выбором налогового режима и не направит заявление в налоговую, он автоматически будет переведен на общую систему налогообложения. Это подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов, в том числе НДС, - объяснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Призываю предпринимателей принять правильное решение, чтобы начать новый год с максимально эффективным режимом налогообложения», - добавил министр.