В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Неизвестного солдата»

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В этот же день на площади Славы с 10.00 до 14.00 будет работать мобильный пункт регионального отделения Общероссийского общественного движения поприему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.Кроме того, с 29 ноября по 2 декабря с 10.00 до 16.00 активисты Самарского Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» – курсанты поисково-исторического клуба студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» Самарского университета в фойе 1 этажа здания Дома офицеров Самарского гарнизона организуют работу мобильного пункта общественной приемной в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» по приему заявлений от жителей и гостей областной столицы на архивный поиск родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также проведут выставку артефактов по итогам полевого поискового сезона, передает пресс-служба облправительства.