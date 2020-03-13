В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности: ночью сохранится сильный ветер
13 марта 2020 21:38
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Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:
- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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Комментарии
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13 марта 2020 21:38
Будьте внимательны и осторожны! Социум
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13 марта 2020 20:08
Данный стандарт – это комплекс современных управленческих практик, направленных на обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами. Социум
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Здравоохранение
13 марта 2020 20:58
Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению. Здравоохранение
137
13 марта 2020 17:49
Они полностью вылечились. Здравоохранение
174
13 марта 2020 17:21
В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет. Здравоохранение
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