В Самарской области набирает обороты благотворительная акция «Ёлка желаний»

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Всероссийский марафон «Ёлка желаний» набирает обороты. Главный атрибут предновогодних праздников – ёлка с игрушками и настоящими мечтами, которые обязательно станут реальностью. Чудеса до боя курантов – не случайность, а ежегодная традиция. Благотворительная акция объединила всю страну и доказала, что чужих детей и неисполнимых желаний не бывает.

С учетом эпидемиологической ситуации «Ёлка желаний» «выросла» даже в онлайне. На сайте елкажеланий.рф любой может зарегистрироваться в качестве исполнителя желания, выбрать подходящий ему регион и сумму.

В преддверии Нового года Всероссийский проект «Мечтай со мной» активно поддержала Самарская область, где также организована акция «Ёлка желаний», направленная на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо.

Ёлки, установленные по всей Самарской области, украшаются новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; являющихся воспитанниками организаций, детей из многодетных малообеспеченных семей; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из этих ребят пишет письмо Деду Морозу, в котором рассказывает о том, что именно хочет найти под ёлкой.

За предыдущие годы в акции приняли участие более 30 тысяч неравнодушных жителей Самарской области, которые подарили радость и веру в новогоднее чудо порядка 20 тысячам детей.

Акция «Ёлка желаний» проходит во всех муниципальных районах с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора Самарской области. Вновь свои пожелания напишут более 3 тысяч юных жителей губернии.

Главная ёлка «зажжётся» 14 декабря в Правительстве Самарской области. Неизменно поддерживает и ежегодно принимает участие в акции Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров.

Окунуться в мир чудес и стать волшебником, исполнив детскую мечту, может каждый. Для этого достаточно найти ближайший адрес, где стоит «Ёлка желаний», снять с неё открытку, приобрести подарок и оставить его в специальной коробке. Как правило, ребята просят у Деда Мороза игрушки, сладости, развивающие настольные игры, книги, спортивный инвентарь, гаджеты и, конечно, нематериальные желания (поездки, встречи, цели) – детская фантазия не имеет границ!

Кроме того, впервые с этого года люди старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи, также смогут написать свои желания на благотворительную ёлку, которая будет установлена в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения области.

С 11 декабря также стартует акция «Ёлка чудес», в рамках которой пройдут новогодние поздравления и вручение подарков на дому одиноко проживающим, маломобильным гражданам категории 75 лет и старше, получающим социальные услуги на дому.

«Ёлки желаний» в Самарской области установлены по следующим адресам:

ГКУ СО «Красноярский СРЦН «Феникс»

Администрация м/р «Кошкинский»

Департамент опеки попечительства и социальной поддержки Администрации г.о.Самара

С.Кротовка, Магазин «УЮТ»

г.Тольятти, ул.Новозаводская, 8

ТЦ «МЕТРО» Куйбышевского района г.Самары

Торговый комплекс «Магнит», Самарская обл., Алексеевский р-он., с.Алексеевка, ул.Советская, д.49

В здании профкома АО «НК НПЗ»

В здании АО «Транснефть-Приволга» ЦБПО, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Шоссейная, 8, п/я 33.

г.Чапаевск, ул.Белинского, д.49

Безенчукский р-н, пг Осинки, ул.Степная 1А

Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки в г.Самара, ул.Куйбышева, 44

ТЦ «Аврора Молл» «Лента»

Районный дом культуры ст.Клявлино

Районный дом культуры ст.Шентала

Компания «Лента», г.Самара, ул.Физкультурная, 141

Управление Росгвардии по Самарской области

МБОУ Самарский спортивный лицей

Тольяттинское отделения «Союз женщин России»

ООО «Тольяттикаучук»

Администрация м.р.Приволжский

Администрация м.р.Хворостянский

Администрация г.о.Октябрьск

МБУ «КДК» Октябрьский»

METRO Cash and Carry, г.Тольятти

Гипермаркет «Лента», г.Тольятти

Гипермаркет «Ашан», г.Тольятти

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» м. р.Сергиевский

ПАО Сбербанк г.Самара, Московское шоссе, 270В

Здание МУП «СОК»

Администрация г.о.Сызрань

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа», администрации муниципального района Сергиевский

ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов»

Администрация города г.Отрадный

ТЦ «Хозяюшка» г.Отрадный

АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод», с.Кинель-Черкассы, ул.Революционная, д.39, 1 этаж

ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа» отделение социальной реабилитации м.р.Богатовский

ГКУ СО «КЦСОН ВО» г.о.Кинель

Отд. «Семья» г.о.Похвистнево

Ледовый дворец «Похвистнево-Арена»

Администрация м.р.Камышлинский

Администрация м.р.Исаклинский

Отд. «Семья» м.р.Похвистневский г.Похвистнево

Районный дом культуры м.р.Клявлинский

МКДЦ «Россия» м.р.Кошкинский

РДК с.Сергиевск

Ж/д ст.Шентала

Администрация м.р.Челно-Вершинский

Администрация м.р.Елховский

г. Самара, ул.Урицкого, д.14

г. Самара, ул Победы, д.168

г. Самара, п.Мехзавод, квартал 13, д.13

г. Самара, ул.Фсадная, д.17а

г. Самара, Волжский пр., д.47

г. Самара, Кирова пр., д.242

г. Самара, ул.Фрунзе, д.111

г. Самара, ул.Победы, д.91

магазин «Пятерочка» г.Нефтегорск, ул.Ленина, 11

магазин «Пятерочка» г.Нефтегорск, ул.Нефтяников, 41

магазин «Пятерочка» г.Нефтегорск, пр.Победы, 13

магазин «Пятерочка» г.Нефтегорск, ул.Спортивная, 18а

Администрация м.р.Большечерниговский, с.Большая Черниговка

Администрация м. р.Борский

Магазин «Магнит», м.р.Алексеевский

ГКУ СО «КЦСОН Южного округа» отделение м.р.Большеглушицкий

Кинотеатр «Юбилейный» п.Безенчук

Управление культуры м.р.Ставропольский

МАУ стадион «Кристалл», г.о.Жигулевск

ТЦ «Озон», г.о.Жигулевск





