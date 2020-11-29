В Самаре общительная белка пристает к прохожим на улице Советской Армии

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В Самаре появился очень общительный зверёк. Пушистая белочка, в отличие от своих сородичей, не боится горожан, а наоборот, старается со всеми познакомиться поближе. По словам самарцев, пушистая красавица запрыгивает на плечи и "общается" с прохожими.

Горожане в социальных сетях рассказали, что белочка чаще всего встречается на пересечении Московского шоссе и Советской Армии, недалеко от парка имени Гагарина. Лесную гостью часто кормят с рук и фотографируются, поэтому она привыкла к постоянному вниманию местных жителей, передает sova.info.

Фото: pixabay