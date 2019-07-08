Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 8 июля, 21:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/07:
USD 63.58
0.18
EUR 71.66
0.12
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре завершились всероссийские соревнования по системному администрированию для студентов VSFI

8 июля 2019 19:30
105
VSFI это тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.
С 1 по 7 июля в Самаре прошли VII Всероссийские соревнования в области системного администрирования и защиты информации VSFI 2019. Это тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.

Организаторами соревнований выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский университет и команда VolgaCTF.

Новые экономические и технологические условия требуют создания новых решений в подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям цифровой экономики, это одна из задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», который входит в нацпроект «Цифровая экономика».

«Сегодня основная наша задача — взращивание поколения профессиональных кадров в сфере ИТ. Мы стараемся поддерживать и проводить подобные соревнования как можно чаще, расширяем количество участников. Все это дает отличную возможность для усиления кадровой мощи нашей страны», — подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи в Самарской области Станислав Казарин.

Благодаря своему развитию за 7 лет соревнования VSFI значительно расширили число участников. В этом году они поменяли не только место проведения, но и свой статус – из межрегиональных выросли до всероссийских. В этот рез VSFI прошли на площадке базы отдыха «Озерки» Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и собрали порядка 70 участников со всей России.

«Каждый год к нам приезжают студенты из Самары, Москвы, Пензы, Ижевска, Пятигорска, Уфы, Йошкар-Олы, есть уже постоянные участники. И уже в следующем году мы планируем приглашать ребят из других стран. VSFI 2019 проводятся в довольно сложных и экстремальных условиях: это не офис, не помещение, это природа. Но зато наши соревнования – это бесценный опыт, новые знакомства и уникальная атмосфера борьбы. И многие ребята приезжают к нам на соревнования именно за этим», — отметил Павел Шиверов, консультант управления информационный безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области, куратор проекта VSFI 2019.

Главная задача для ребят – в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Участники создают сети, осваивают тонкости операционных систем, автоматизируют процессы развертывания программных сред, организовывают мониторинг и внедряют средства информационной безопасности. Интеллектуальные игры, активный отдых на свежем воздухе и песни под гитару также являются обязательными пунктами программы.

Кроме этого, в рамках соревнований состоялись лекции по вопросам системного администрирования и защите информации. Спикеры из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Чукотки рассказали участникам об особенностях работы системных и сетевых администраторов, пентестеров, а также администраторов безопасности. Лекторы показали на примерах из своей практики, с какими задачами и проблемами предстоит столкнуться в реалиях специальности.

В этом году главный символ системных администраторов – бубен получила команда Самарского университета, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:    dit.samregion.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 июля 2019  19:30
VSFI это тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.
В Самаре завершились всероссийские соревнования по системному администрированию для студентов VSFI
VSFI это тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.  Социум
102
8 июля 2019  18:14
За 10 лет такой медалью были отмечены 560 семей региона.
Дмитрий Азаров в День семьи, любви и верности вручил медали «За любовь и верность» самым крепким семейным парам
За 10 лет такой медалью были отмечены 560 семей региона.  Социум
144
8 июля 2019  17:34
Все подготовительные работы идут в соответствии с утверждённым графиком.
В Самаре продолжается подготовка объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период
Все подготовительные работы идут в соответствии с утверждённым графиком.  Социум
144
Весь список

Здравоохранение
8 июля 2019  16:53
Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне.
В парке Гагарина тест на ВИЧ прошли около 100 человек
Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне.  Здравоохранение
140
8 июля 2019  11:13
В Сызрани растет число зараженных кишечной инфекцией
В Сызрани растет число зараженных кишечной инфекцией
Среди 20 зараженных 8 - это дети. Здравоохранение
218
7 июля 2019  18:43
"Для здорового взрослого человека не существует конкретных ограничений в потреблении молочных продуктов."
Главный диетолог Минздрава опроверг сообщения о норме потребления молока
 "Для здорового взрослого человека не существует конкретных ограничений в потреблении молочных продуктов."  Здравоохранение
387
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13991
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14037
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14225
Весь список
Туризм
3 июля 2019  12:30
Клуб ВелоСамара приглашает на пробег до Грушинского
Клуб «ВелоСамара» приглашает на пробег до Грушинского
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
266
2 июля 2019  09:49
Уральские авиалинии вслед за Аэрофлотом приостанавливают полёты в Прагу
"Уральские авиалинии" вслед за "Аэрофлотом" приостанавливают полёты в Прагу
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
267
2 июля 2019  09:45
Ежегодный фестиваль Русь, эпоха объединения пройдет в Самарской области
Ежегодный фестиваль «Русь, эпоха объединения» пройдет в Самарской области
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
266
Весь список
Образование
5 июля 2019  10:43
Ученые Самарского политеха получили поддержку Президента РФ
Ученые Самарского политеха получили поддержку Президента РФ
Победителями престижных конкурсов стали пятеро молодых научных сотрудников. Образование
526
5 июля 2019  08:50
Юным самарцам предлагают отправиться в литературно-этнографическое путешествие
Юным самарцам предлагают отправиться в литературно-этнографическое путешествие
Оно пройдет с участием носителя французского языка. Образование
228
4 июля 2019  16:11
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности.
СамГТУ открывает новые образовательные программы
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности.  Образование
414
Весь список

Культура
8 июля 2019  18:04
Проект существует с 2015 года - и не имеет аналогов в России.
В Самаре успешно завершен четвертый сезон благотворительного проекта «Театрального маршрута»
Проект существует с 2015 года - и не имеет аналогов в России.  Культура
113
8 июля 2019  16:04
Год назад мечта миллионов российский болельщиков стала явью – в России и в Самаре прошёл ЧМ-2018.
13 июля в Самаре пройдёт карнавал в честь ЧМ-2018 в России
Год назад мечта миллионов российский болельщиков стала явью – в России и в Самаре прошёл ЧМ-2018.  Культура
239
8 июля 2019  12:42
В Самаре прошел ХV областной башкирский национальный праздник « Йыйын -2019»
В Самаре прошел ХV областной башкирский национальный праздник « Йыйын -2019»
   В этом году он был посвящён 100-летию образования республики Башкортостан.  Культура
198
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14775
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14305
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
996
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1471
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
446
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3680
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
1039
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
390
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
579
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
495
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
639
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
518
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
741
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
760
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
486
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
814
Весь список

Мероприятия
В Самаре завершились всероссийские соревнования по системному администрированию для студентов VSFI
О безопасном использовании газового оборудования в домах ГЖИ СО расскажет на семинаре в Тольятти
13 июля в Самаре пройдёт карнавал в честь ЧМ-2018 в России
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные