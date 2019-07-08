В Самаре завершились всероссийские соревнования по системному администрированию для студентов VSFI

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Организаторами соревнований выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский университет и команда VolgaCTF.Новые экономические и технологические условия требуют создания новых решений в подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям цифровой экономики, это одна из задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», который входит в нацпроект «Цифровая экономика».«Сегодня основная наша задача — взращивание поколения профессиональных кадров в сфере ИТ. Мы стараемся поддерживать и проводить подобные соревнования как можно чаще, расширяем количество участников. Все это дает отличную возможность для усиления кадровой мощи нашей страны», — подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи в Самарской областиБлагодаря своему развитию за 7 лет соревнования VSFI значительно расширили число участников. В этом году они поменяли не только место проведения, но и свой статус – из межрегиональных выросли до всероссийских. В этот рез VSFI прошли на площадке базы отдыха «Озерки» Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и собрали порядка 70 участников со всей России.«Каждый год к нам приезжают студенты из Самары, Москвы, Пензы, Ижевска, Пятигорска, Уфы, Йошкар-Олы, есть уже постоянные участники. И уже в следующем году мы планируем приглашать ребят из других стран. VSFI 2019 проводятся в довольно сложных и экстремальных условиях: это не офис, не помещение, это природа. Но зато наши соревнования – это бесценный опыт, новые знакомства и уникальная атмосфера борьбы. И многие ребята приезжают к нам на соревнования именно за этим», — отметил, консультант управления информационный безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области, куратор проекта VSFI 2019.Главная задача для ребят – в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Участники создают сети, осваивают тонкости операционных систем, автоматизируют процессы развертывания программных сред, организовывают мониторинг и внедряют средства информационной безопасности. Интеллектуальные игры, активный отдых на свежем воздухе и песни под гитару также являются обязательными пунктами программы.Кроме этого, в рамках соревнований состоялись лекции по вопросам системного администрирования и защите информации. Спикеры из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Чукотки рассказали участникам об особенностях работы системных и сетевых администраторов, пентестеров, а также администраторов безопасности. Лекторы показали на примерах из своей практики, с какими задачами и проблемами предстоит столкнуться в реалиях специальности.В этом году главный символ системных администраторов – бубен получила команда Самарского университета, передает пресс-служба облправительства.Фото: dit.samregion.ru