В Самаре в накануне Дня Конституции полицейские вручили паспорта

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В здании многофункционального миграционного центра города Самары состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации 7 жителям Самарской губернии. Мероприятие началось с исполнения гимна России и было приурочено к одной из важнейших памятных дат в истории нашей страны – Дню принятия Конституции Российской Федерации.

С приветственным словом выступил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Денис Акимов. Денис Владимирович подчеркнул всю ответственность и важность торжественного события, отметил, что быть гражданином России – это большая честь.

«Сегодня мы пригласили не только молодых людей, которые по рождению являются гражданами России, но и наших соотечественников, которые получили гражданство РФ на законных основаниях, выполняя все требования законодательства. Поздравляю с этим событием всех, и желаю быть законопослушными гражданами своей страны», - обратился подполковник полиции.

Четверо 14-летних ребят, которые учатся на хорошо и отлично, радуют своими успехами родителей и учителей и активно занимаются научной и творческой деятельностью, а также трое жителей Самарской губернии, которые совсем недавно приняли гражданство Российской Федерации, получили главный документ.

Вместе с паспортом гражданина Российской Федерации каждый получил в подарок экземпляр главного закона страны – Конституцию.

В завершение церемонии вручения обладатели документов отметили, что получение первого паспорта – это значимое и запоминающееся событие для каждого жителя страны. Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности, которое они испытали, получив паспорт гражданина Российской Федерации. Официальная часть мероприятия завершилась общим фото на память.