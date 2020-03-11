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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре увеличен тариф на бесплатное погребение

11 марта 2020 22:20
116
Теперь общая стоимость похорон
В Самаре увеличили тариф на бесплатное погребение на 200 рублей. Соответствующее постановление на днях появилось на сайте городской администрации.

Теперь общая стоимость похорон "от государства" составляет 6124 рубля. В эту сумму входят предоставление и доставка гроба (1084 рубля), перевозка тела на кладбище (689 рублей), погребение (4350 рублей).

В прошлом году погребение стоило 5946 рублей, передает vkonline.ru



Фото из открытых источников
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Комментарии


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