В Самаре транспортными полицейскими выявлены дети, которые безнадзорно играли на железнодорожной платформе

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Несовершеннолетние выбегали на железнодорожное полотно, прыгали по рельсам, спрыгивали с железнодорожной платформы и залезали обратно, подвергая тем самым свою жизнь и здоровье опасности.Установлено, что 11-летние подростки впервые приехали поиграть на объектах транспорта. В этот раз они сказали родителям, что идут гулять недалеко от места их проживания, а вместо этого пошли на железную дорогу. С подростками провели профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).В преддверии весенних каникул отделом по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в адрес Министерства образования и науки Самарской области и Департамента образования Самары направлен лекционный материал и профилактические видеосюжеты о правилах поведения на железной дороге. Это позволит провести «уроки безопасности» в каждой школе региона, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.