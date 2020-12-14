В Самаре стартовала продажа елок

Сегодня, 14 декабря, в Самаре заработали муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Официальные торговые точки по продаже елок оформлены в едином стиле. Специальное ограждение и вывеска, «пушка» для упаковки и соответствующие документы, - именно этими признаками обладает легальный «елочный базар».
«На территории города функционируют 134 точки продаж хвойных деревьев. В этом году они приобрели более привлекательный визуальный образ. Наличие деревянного заборчика по периметру торговой площадки свидетельствует о том, что данный объект является официальным. Факты незаконной торговли елками мы, безусловно, будем отслеживать, и пресекать все продажи», - рассказал руководитель городского Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.
У продавца на «елочном базаре» в наличии должны быть следующие документы: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.
Режим работы ярмарок: с 14 по 30 декабря с 08.00 до 22.00, 31 декабря с 08.00 до 12.00. После окончания торговли предприниматели обязаны демонтировать точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев. Это является одним из условий договора, который заключается с предпринимателями.
С адресной программой по продаже хвойных деревьев можно ознакомиться здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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