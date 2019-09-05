В Самаре стартовал конкурс плакатов «Вместе против коррупции»

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Конкурс направлен на привлечение жителей к участию в профилактике коррупции, формирование негативного общественного отношения к коррупционным деяниям и понимания неотвратимости ответственности за их совершение.Организатором конкурса выступает Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара.К участию допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в городе Самара.Прием заявок осуществляется до 4 октября 2019 года по адресу: ул. Некрасовская, 56, каб.21.Ознакомиться с Положением о конкурсе и сроками его проведения, а также скачать форму заявки можно на официальном сайте Администрации городского округа Самара по ссылке: https://www.samadm.ru/docs/official-publication/20992/, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации