В Самаре состоялось торжественное мероприятие в честь 110-летнего юбилея со Дня образования кинологической службы МВД

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Заместитель начальника полиции самарского главка полковник полиции Олег Федьков совместно с представителями Общественного совета - Ривгатом Хузиным и Алексеем Гусевым приехали поздравить с профессиональным праздником специалистов-кинологов и их четвероногих друзей.На торжественном мероприятии с приветственным словом выступил начальник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Алексей Сусарин, пожелав подчиненным профессиональных успехов. Лучшие из лучших – кинологи, которые изо дня в день показывают свою профессиональную компетентность были награждены почетными грамотами и дипломами. "Быть кинологом – это не просто призвание, это – образ жизни, призыв души," - отзываются о своей службе сотрудники Центра.Надежда Баканова в кинологической службе уже 7 лет. За это время она не просто научилась находить общий язык с собакой, но и видеть в ней товарища, напарника и просто друга. "Человек, который не любит свою профессию, никогда не сможет работать кинологом," – признается Надежда.В рамках мероприятия состоялось награждение победителей фотоконкурса «Кинолог и его напарник», который был организован Общественным советом при региональном главке и сотрудниками пресс-службы, специально к 110-летнему юбилею.Грамоты для героев фоторабот и авторов, а также корм для четвероногих помощников полицейских вручили председатель Комиссии по общественному контролю за деятельностью органов внутренних дел Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ривгат Хузин и представитель Общественного совета при региональном главке Алексей Гусев.В подарок для гостей сотрудники кинологической службы специально подготовили показательные выступления служебных собак, которые не только нашли в багажнике автомобиля спрятанные наркотики, но и задержали преступника, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской област