В Самаре состоится первый концерт фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2020»

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Фестиваль «Веснушка – 2020» - это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Студенты продемонстрируют своё мастерство в 4 направлениях: музыкальное, танцевальное, театральное, а также оригинальный жанр. Традиционно состоится и конкурсный день, где студенты могут представить жюри творческие номера, которые не были показаны в рамках программы своего ссуза.Открывают череду концертов фестиваля студенты Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной. Студенты-медики настолько погрузились в учебу, что не заметили, как пришла весна, а вместе с ней и «Веснушка». Оригинальные номера и профессиональный юмор обещают порадовать зрителей, а студенты постараются ответить на главный вопрос вечера – лечить или творить?В этом году «Веснушку» ждет юбилей – 15 лет, а вместе с ним и ряд нововведений. Призовые места, а также обладатель Гран-при фестиваля определится отдельно среди ссузов Самары и ссузов области. Среди артистов-участников фестиваля будут определены лауреаты I, II и III степени, а все участники получат дипломы.Лучшие номера 14 концертов и конкурсного дня войдут в программу гала-концерта фестиваля, который включен в программу Самарской студенческой весны. Это дает возможность участникам «Веснушки» попасть не только на областной этап, но и на Всероссийскую студенческую весну.Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара и МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий». Организатором Фестиваля выступает «Самарский Дом молодежи», передает пресс-служба СДМ.Фото: пресс-служба СДМ