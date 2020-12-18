В Самаре простились с Владимиром Гарусом

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Сегодня в Самаре простились с великим мастером своего дела, директором международной школы парикмахерского искусства и владельцем сети салонов GARUS, Владимиром Гарусом.

Топ-стилист, неоднократный победитель знаковых конкурсов, тренер мужской сборной команды России и президент союза парикмахеров и косметологов "Поволжье" - его имя было известно далеко за пределами страны. Владимира Михайловича называют легендой российского парикмахерского искусства. Маэстро не стало на 70-ом году жизни, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Garus салон Самара / instagram.com