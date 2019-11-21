В Самаре пройдет финал городского конкурса агитбригад юных инспекторов движения

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Отметим, что ОГИБДД У МВД России по г. Самара совместно с Департаментом образования Администрации г. о. Самара этот конкурс проводят ежегодно. В нем принимают участие ученики образовательных организаций Самары - победители районных конкурсов агитбригад среди младших возрастных групп (1-6 классы) и старших возрастных групп (7-11 классы).По результатам выступлений в финале жюри определит победителей в каждой возрастной группе. А лучшие команды примут участие в областном конкурсе юных инспекторов движения.По информации городского отдела ГИБДД, в этом году определена следующая тематика выступлений для старшей возрастной группы:"Свое выступление Победе посвящаем,И воинов Отечества в стихах мы воспеваем,Что может нас объединить,Солдат тех лет и наш ЮИД?Одно желанье - только победить!И цель - от бед людей всех защитить!"Тематика выступлений для младшей возрастной группы в этом году следующая:"Ты держи меня за руку, мама!Вместе путь безопасный пройдем,Чтобы не было столько аварийна дорогах вблизи наших школ.Ты участвуешь в рейдах родителей.Я горжусь, ты - пример для меня!Я хочу сообщить тебе с радостью:"Выбираю ЮИД для себя!"Нас много, мы вместе сильней!", передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци