В Самаре проходит «Первая Ассамблея туристических городов ПФО

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В течение двух дней 20 и 21 мая представители турфирм из Уфы, Ульяновска, Оренбурга, Саратова, Пензы знакомились с достопримечательностями Самары. Делегация из городов Поволжья посетила уникальные музейные экспозиции: Музей Модерна и музей Эльдара Рязанова, также музейно-выставочный центр «Самара космическая». Самарские экскурсоводы провели для гостей экскурсию по набережной реки Волга и стадиону «Самара Арена».Стоит отметить, что наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM является на сегодня главным фактором для развития внутреннего туризма. В период подготовки к ЧМ-2018 наш город значительно преобразился, появились новые туристические маршруты, представители гостинично-ресторанного бизнеса отлично справились с приёмом тысяч туристов со всего мира и готовы снова принимать гостей. По словам экспертов, сейчас многим туристам просто интересно побывать в городе, где проходило спортивное событие мирового масштаба!«Опыт, который был накоплен в 2018 году во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу, позволил шагнуть нашей туриндустрии далеко вперед. Сейчас мы хотим развивать этот потенциал. Идея провести такую Ассамблею родилась после поездок по городам Поволжья с презентацией наших турпродуктов. Сейчас необходимо консолидировать усилия представителей турбизнеса и привлечь в Самару гостей из ближайших городов», - говорит Александр Андриянов, и.о. руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.«Самара – очень уютный, комфортный город, здесь очень гостеприимные жители. Ульяновск расположен рядом с Самарой, у нас хорошая транспортная доступность. Самарская набережная со спуском к Волге, Бункер Сталина и другие достопримечательности, все это будет интересно моим землякам в Самаре», - говорит Галина Березина, начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции Администрации г. Ульяновска.Самара притягивает туристов из соседних регионов своей развитой инфраструктурой, природными богатствами и богатой историей. В качестве примеров успешного взаимодействия с целью привлечения туристов в областную столицу можно привести совместные проекты муниципалитета и ОАО «РЖД».«Основа туристического потенциала - хорошая логистика. Именно взаимодействуя с муниципалитетом, мы определяем маршруты поездов дальнего следования, сместив акценты. За последние 5 лет мы назначили приличное количество поездов между регионами, связав города Поволжья поездами, обеспечили хороший поток туристов с разными целями. В этом году мы запустили проект «В театр лучше поездом» совместно с Самарским областным театром оперы и балета, Драматическим театром, театром Самарская площадь и САМАРТ. Жители Самары также могут совместить культурно-познавательный туризм с посещением театров в других городах», - рассказала Инна Гаврилова, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» ОАО «РЖД».В рамках деловой программы Ассамблеи были организованы презентация межмуниципальных туристических программ, в перспективе планируется подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Самарой и городами-участниками Ассамблеи, передает пресс-служба горадминистрации.