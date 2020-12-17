В Самаре презентовали событийный паспорт региона

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В областном центре прошла стратегическая сессия с Ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", на которой обсудили повышение инвестиционного и событийного потенциала губернии через развитие индустрии деловых мероприятий.



В дискуссиях приняли участие ключевые игроки российского рынка, имеющие опыт организации и проведения международных мероприятий, успешных реализованных проектов в области индустрии встреч и туризма. По итогам сессии была сформирована дорожная карта для продвижения событийного потенциала Самарской области и презентован событийный паспорт региона - новый продукт Ассоциации "Национальное Конгресс-бюро". В нем собрана вся информация о привлекательности того или иного региона. Культурные и природные особенности, гастрономическая карта, перечень исторических достопримечательностей и многое другое. Он позволяет систематизировать и обобщить информацию о субъекте для его продвижения в качестве места проведения деловых событий.



Открывает паспорт описание самых ярких факторов, дающих представление о регионе, его географических и климатических особенностях. Эта информация может быть полезна при планировании поездки – транспортная доступность, данные об экономических показателях и приоритетных направлениях развития. Приведен перечень ключевых отраслей, формирующих экономику данной территории.



- В календаре на будущий год уже стоят мероприятия, ставшие брендом Самарской области. Это Волга-фест, Грушинский фестиваль, гонка на собачьих упряжках "Волга-квест", которая пройдет на территории Самарской Луки. Регион располагает большими возможностями – современные отели с конференц-услугами, крупные спортивные объекты, которые предлагают площадки для проведения мероприятий самого разного уровня и формата. Наша задача - рассказать профессионалам о том, что мы обладаем этим потенциалом, - отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.



Напомним, Самарская область вошла в топ-10 рейтинга событийного потенциала регионов России. Драйвером роста стали меры по развитию индустрии встреч, нашедшие отражение в новой редакции положения о конгрессно-выставочной деятельности. Ежегодный рейтинг российского ивент-рынка представил выставочный научно-исследовательский центр R&C. Эксперты учитывали наличие инфраструктуры и материально-технической базы ивент-индустрии, присутствие утвержденной политики развития конгрессно-выставочного потенциала региона, продвижение на внутреннем и внешнем рынках. Немаловажную роль в исследовании имел также опыт региона в проведении значимых событий высокого уровня, туристическую привлекательность и транспортную доступность, сообщает Сова.инфо.



- Конгрессно-выставочная деятельность является одним из главных инструментов продвижения региона. В последние годы внимание со стороны федеральных и региональных органов власти существенно возросло. Благодаря развитой инфраструктуре, богатому культурному и историческому наследию Самарская область имеет большой потенциал для организации и проведения мероприятий самого высокого уровня. Большой опыт гостеприимства мы получили в период проведения чемпионата мира по футболу. Спустя два с лишним года можно с уверенностью сказать, что мы справились и приобрели бесценный опыт, алгоритмы работы и благодарность посещавших наш город болельщиков, многие из которых вернулись к нам позже уже в качестве деловых партнеров. Уверен, что после нормализации эпидемиологической обстановки и отмены ограничений мы сможем вернуться к нашим наработкам и сделать все, чтобы задуманное воплотилось в жизнь, - подчеркнул первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.



В 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума Правительство Самарской области и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили соглашение о сотрудничестве. Его целью стало развитие региона как центра делового и событийного туризма, продвижение области на международной арене и привлечение в нее мероприятий высокого уровня, формирование губернии как одного из туристических центров страны.