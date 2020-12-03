В Самаре подвели итоги международного конкурса мини-грантов «Добро Серебро» для «серебряных» волонтеров

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К Международному Дню пожилого человека Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов» совместно с ООО «Газпром трансгаз Самара» запустили Международный конкурс мини-грантов «Добро Серебро» для инициативных групп «серебряных» волонтеров Самарской области и некоммерческих общественных организаций соседних государств.

Конкурс вызвал огромный интерес, поступило большое количество заявок и по итогам заочной экспертной оценки в список финалистов конкурса вошли 25 добровольческих социальных проектов из 13 муниципальных образований Самарской области, а также Республик Казахстан и Киргизстан.

В финале конкурса в режиме онлайн, авторы инициатив защищали свои проекты перед экспертной комиссией, в которую вошли представители Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и ООО «Газпром трансгаз Самара».

В итоге экспертная комиссия определила 12 победителей, все проекты-победители получат финансовую, информационную и ресурсную поддержку на реализацию своих проектов. Общий фонд распределенных средств составил 432 100 рублей. 5 проектов финансирует «Центр социальных проектов» при поддержке Фонда президентских грантов и 7 – профинансирует ООО «Газпром трансгаз Самара».

Конкурс проводится в рамках проекта «Серебряные Нити: Дружба народов», реализуемого Самарской региональной молодежной общественной организацией «Центр социальных проектов» при поддержке Фонда президентских грантов и в рамках федерального проекта «Социальная активность», входящего в национальный проект «Образование», передает пресс-служба «Центра социальных проектов».

Фото: пресс-служба «Центра социальных проектов»