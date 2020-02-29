В Самаре открыли пассажирскую навигацию по Волге
29 февраля 2020 19:50
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Они отправляются от речного вокзала Самары в 6:30, 8:30, 14:00, 17:00 и 18:30.
Ранее по поручению Дмитрия Азарова между Самарой и Рождествено была налажена бесперебойная переправа. Губернатор поручил запустить ледокол и очистить дорогу до Рождествено.
Теперь тысячи жителей села могут спокойно добираться до города, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Видео здесь.
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