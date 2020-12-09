В Самаре открыли мемориальный доски четырем легендарным советским лётчикам. Видео

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В Самаре в День героев Отечества на здании штаба соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа открыли мемориальные доски четырем легендарным летчикам, которые за свои подвиги в годы Великой Отечественной войны были удостоены званий Героев Советского Союза.

В торжественной церемонии приняли участие командир соединения ПВО генерал-майор Олег Никаноров, военнослужащие соединения, родственники Героев СССР и юнармейцы. Под залпы ружейного салюта мемориальный доски были открыты генералам Балдину Анатолию Михайловичу и Буркину Михаилу Ивановичу, а также полковникам Сафонов Фёдору Матвеевичу и Хальзову Виктору Степановичу.

«Память о Героях – это наши дела в настоящем. Это наглядные пример всеобщего уважения и патриотического воспитания подрастающего поколения», - сказал генерал-майор Олег Никаноров. «Хочется надеется, что данные мемориальные доски в память о Героях Советского Союза будут местом всеобщей гордости и предложения перед подвигом наших дедов и прадедов», - отметил командир дивизии. После чего военнослужащие почтили минутой молчания память ушедших Героев и прошли торжественный маршем с равнением на мемориальные доски, передает пресс-служба ЦВО.

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Фото: криншот видео