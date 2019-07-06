В Самаре обсудили проблемы жителей посёлка Шмидта
6 июля 2019 16:49
98
Один из основных вопросов, который беспокоит людей – расположение «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию». Учреждение находится рядом со школой, а посетители центра периодически создают неудобства местным жителям. Как пояснил Александр Хинштейн, решение этого вопроса начнётся с изменения внутреннего распорядка в центре: поступающие граждане будут вынуждены заключать специальные соглашения. Параллельно с этим будут продолжаться поиски помещения для переезда учреждения. Также в посёлке будет усилено полицейское патрулирование.
Вопрос ремонта дорог в посёлке также остро волнует жителей. Власти города уже занимаются этой проблемой, и, по словам Елены Лапушкиной, участок улицы Мостовой внесён в план на 2019 год, до конца строительного сезона дорогу отремонтируют.
Жители обратили внимание на необходимость обустройства в посёлке пространства для прогулок - сквер в посёлке мог бы стать не только уютным местом для отдыха, но и новой точкой притяжения. Участникам встречи напомнили о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Горожанам необходимо сформировать и представить проект места отдыха, где он будет располагаться и какими элементами будет наполнен. В случае поддержки проекта большинством голосов по итогам рейтингового голосования, жителям выполнят благоустройство с учётом их предпочтений.
Ещё один важный вопрос, который волнует жителей Запанского – отсутствие многофункционального центра досуга. Его предлагают возвести на месте заброшенного кинотеатра «Авангард», реконструировав здание. Этому может поспособствовать национальный проект «Культура», в его рамках можно выполнить реновацию здания, чтобы разместить там творческие мастерские и кружки.
Также жителям рассказали, что здание бывшего филиала самарского экономического университета на улице Неверова будет передано Волжскому университету водного транспорта. Занятия начнутся с этого учебного года. В этой связи, жители попросили увеличить время движения автобусов №3 и №13, а также изменить их маршруты, чтобы они проходили через объекты социальной сферы и учреждения культуры. Эту схему сейчас представители Департамента транспорта согласовывают с ГИБДД, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 июля 2019 18:41
В субботу, 6 июля, на АВТОВАЗе прошел ень открытых дверей, посвященный 53-летию со дня основания предприятия. Социум
2
6 июля 2019 17:17
Все 14 офицеров похоронены рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск". Социум
74
6 июля 2019 16:49
Один из основных вопросов – расположение «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан,... Социум
97
Здравоохранение
6 июля 2019 15:20
Врачи сообщили о признаках восстановления кровообращения в руке девочки. Здравоохранение
251
5 июля 2019 13:32
В реанимационном отделении будет увеличено количество коек с 18 до 28. Здравоохранение
338
5 июля 2019 12:15
Акция направлена на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи. Здравоохранение
332
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13985
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14027
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14220
Туризм
3 июля 2019 12:30
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
255
2 июля 2019 09:49
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
252
2 июля 2019 09:45
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
254
Образование
5 июля 2019 10:43
Победителями престижных конкурсов стали пятеро молодых научных сотрудников. Образование
335
5 июля 2019 08:50
Оно пройдет с участием носителя французского языка. Образование
216
4 июля 2019 16:11
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности. Образование
394
Культура
6 июля 2019 09:30
Они состоятся в Музее Модерна. Культура
193
4 июля 2019 17:48
На заседании рабочей группы Госсовета по культуре обсудили развитие системы дополнительного детского образования в сфере искусств. Культура
327
4 июля 2019 12:34
В работе участвует руководство Минкульта РФ. Культура
249
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14771
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14300
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
992
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1465
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
395
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3645
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1020
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
376
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
567
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
484
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
625
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
503
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
730
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
747
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
476
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
804
Мероприятия