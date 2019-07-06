В Самаре обсудили проблемы жителей посёлка Шмидта

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В пятницу,, в посёлке Шмидта состоялась встреча жителей с главой Самары, депутатом Государственной Думыи заместителем председателя Правительства Самарской областиОдин из основных вопросов, который беспокоит людей – расположение «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию». Учреждение находится рядом со школой, а посетители центра периодически создают неудобства местным жителям. Как пояснил Александр Хинштейн, решение этого вопроса начнётся с изменения внутреннего распорядка в центре: поступающие граждане будут вынуждены заключать специальные соглашения. Параллельно с этим будут продолжаться поиски помещения для переезда учреждения. Также в посёлке будет усилено полицейское патрулирование.Вопрос ремонта дорог в посёлке также остро волнует жителей. Власти города уже занимаются этой проблемой, и, по словам Елены Лапушкиной, участок улицы Мостовой внесён в план на 2019 год, до конца строительного сезона дорогу отремонтируют.Жители обратили внимание на необходимость обустройства в посёлке пространства для прогулок - сквер в посёлке мог бы стать не только уютным местом для отдыха, но и новой точкой притяжения. Участникам встречи напомнили о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Горожанам необходимо сформировать и представить проект места отдыха, где он будет располагаться и какими элементами будет наполнен. В случае поддержки проекта большинством голосов по итогам рейтингового голосования, жителям выполнят благоустройство с учётом их предпочтений.Ещё один важный вопрос, который волнует жителей Запанского – отсутствие многофункционального центра досуга. Его предлагают возвести на месте заброшенного кинотеатра «Авангард», реконструировав здание. Этому может поспособствовать национальный проект «Культура», в его рамках можно выполнить реновацию здания, чтобы разместить там творческие мастерские и кружки.Также жителям рассказали, что здание бывшего филиала самарского экономического университета на улице Неверова будет передано Волжскому университету водного транспорта. Занятия начнутся с этого учебного года. В этой связи, жители попросили увеличить время движения автобусов №3 и №13, а также изменить их маршруты, чтобы они проходили через объекты социальной сферы и учреждения культуры. Эту схему сейчас представители Департамента транспорта согласовывают с ГИБДД, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации