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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре обсудили проблемы жителей посёлка Шмидта

6 июля 2019 16:49
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Один из основных вопросов – расположение «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию».
В пятницу, 5 июля, в посёлке Шмидта состоялась встреча жителей с главой Самары Еленой Лапушкиной, депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном и заместителем председателя Правительства Самарской области Александром Фетисовым.

Один из основных вопросов, который беспокоит людей – расположение «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию». Учреждение находится рядом со школой, а посетители центра периодически создают неудобства местным жителям. Как пояснил Александр Хинштейн, решение этого вопроса начнётся с изменения внутреннего распорядка в центре: поступающие граждане будут вынуждены заключать специальные соглашения. Параллельно с этим будут продолжаться поиски помещения для переезда учреждения. Также в посёлке будет усилено полицейское патрулирование.

Вопрос ремонта дорог в посёлке также остро волнует жителей. Власти города уже занимаются этой проблемой, и, по словам Елены Лапушкиной, участок улицы Мостовой внесён в план на 2019 год, до конца строительного сезона дорогу отремонтируют.

Жители обратили внимание на необходимость обустройства в посёлке пространства для прогулок - сквер в посёлке мог бы стать не только уютным местом для отдыха, но и новой точкой притяжения. Участникам встречи напомнили о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Горожанам необходимо сформировать и представить проект места отдыха, где он будет располагаться и какими элементами будет наполнен. В случае поддержки проекта большинством голосов по итогам рейтингового голосования, жителям выполнят благоустройство с учётом их предпочтений.

Ещё один важный вопрос, который волнует жителей Запанского – отсутствие многофункционального центра досуга. Его предлагают возвести на месте заброшенного кинотеатра «Авангард», реконструировав здание. Этому может поспособствовать национальный проект «Культура», в его рамках можно выполнить реновацию здания, чтобы разместить там творческие мастерские и кружки.

Также жителям рассказали, что здание бывшего филиала самарского экономического университета на улице Неверова будет передано Волжскому университету водного транспорта. Занятия начнутся с этого учебного года. В этой связи, жители попросили увеличить время движения автобусов №3 и №13, а также изменить их маршруты, чтобы они проходили через объекты социальной сферы и учреждения культуры. Эту схему сейчас представители Департамента транспорта согласовывают с ГИБДД, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:    пресс-служба горадминистрации
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