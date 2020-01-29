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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре начинается отбор общественных территорий для комплексного благоустройства в 2021 году

29 января 2020 17:36
108
Жителей Самары приглашают вносить свои предложения по отбору общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2021 году.
Жителей Самары приглашают вносить свои предложения по отбору общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2021 году.

В соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путины национального проекта «Жильё и городская среда», на основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит облагородить с учётом мнения жителей в 2021 году. Напомним, в прошлом году благодаря национальному проекту в Самаре преобразились такие знаковые места, как сквер им. В. И Фадеева, Крымская площадь, проспект Металлургов и площадь П.П. Мочалова, также появился новый сквер около собора Кирилла и Мефодия.

Предложения по отбору парков, скверов, бульваров и других общественных пространств для комплексного благоустройства принимаются с 09:00 30 января 2020 года до 17:00 8 февраля 2020 года.

Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке.

Предложение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;
- номер контактного телефона;
- наименование общественной территории.

Прием предложений осуществляется в следующих формах:

- устная – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54;
- письменная – по почте (на адрес: г. о. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда»);
- электронная – на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии в разделе по формированию комфортной городской среды https://dbe-samara.ru/2020/novosti/47519/.

График приема письменных предложений:

Понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00 часов.
Пятница – с 9.00 до 16.00 часов.

График приема устных и электронных предложений:

Ежедневно, круглосуточно.

Сроки рассмотрения предложений – в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений.

Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии


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