В Самаре на Алма-Атинской появилась площадка для выгула собак

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Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона. В отличие от грантовой поддержки одним из условий участия в проекте является софинансирование проекта из трех источников: средств физических и юридических лиц, бюджета муниципального образования и областного бюджета.Раньше на этом месте был заросший пустырь, который никак не использовался. У инициативных жителей района появилась идея обустроить площадку для выгула собак. К тому же, участок удален от жилых домов, поэтому подходит для этой цели.«Единственный вопрос, который стоял перед нами, — где взять деньги? Когда появился проект «СОдействие», мы поняли, что это как раз то, что нам нужно», — рассказывает управляющий микрорайоном №29 Светлана Николаева.Заявку на участие инициативная группа подала в октябре 2018 года. Нужную сумму для участия — 35 000 рублей — собрали в апреле. Районная администрация помогла оформить необходимые документы, и уже в июне подрядчик приступил к работам.Работы завершены. Теперь на площадке есть тренажеры для собак, лавочки, урны, два входа и информационный стенд.Вход на площадку - бесплатный, но, чтобы ее посещать, необходимо обратиться к представителям инициативной группы. «Это необходимость. Пока шло строительство, здесь уже и в футбол начинали играть, и компании на лавочках пристраивались», - пояснила Николаева.Ответственность за содержание площадки взяла на себя инициативная группа собаководов, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации