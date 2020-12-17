В СОУНБ расскажут о российском ответе на вызовы технологических революций

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18 декабря 2020 года в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится лекция «Люди света – российский ответ на вызовы технологических революций XX века». Спикер: доктор исторических наук, профессор кафедры «Теории права и философии» Самарского государственного экономического университета Наиля Фаридовна Тагирова. Лектор является обладателем звания почетного профессора, автором более 130 научных публикаций.

Кроме того, на мероприятии можно будет ознакомиться с выставкой с одноименным названием, которую подготовили студенты и преподаватели Самарского государственного экономического университета в преддверии своего 90-летнего юбилея. Масштабный проект был поддержан российским фондом «История Отечества».

Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия плана ГОЭЛРО и 120-летия создания самарской энергетики.

Профессор Н.Ф. Тагирова в своей лекции расскажет о когорте ученых, строителей, энергетиков, политиков, которые в 1920 году смогли предложить вдохновляющую идею электрификации всей страны (план ГОЭЛРО). Реализация этой мысли была ответом на вызовы технологической революции начала ХХ века и в течение 10–15 лет кардинально изменила жизнь всей страны.

По словам Наили Тагировой, с одной стороны, речь пойдет о волнах технологических революций, а с другой – о судьбах реальных людей, членов комиссии ГОЭЛРО, которые 100 лет назад отвечали на вызов той самой революции, в эпицентре которой они оказались. По сути, это рассказ о человеческих возможностях и проявлениях своих лучших качеств в условиях технологического вызова. Наш земляк, Глеб Максимилианович Кржижановский, – «крестный отец ГОЭЛРО», первый руководитель. Можно говорить об успехах электрификации, но были и просчеты, и трудности.

Экспозиция «Люди света – российский ответ на вызовы технологических революций XX века» состоит из семи стендов. Выставка затронет предтечи электрификации, включая идеи Михаила Ломоносова, самые первые опыты применения электричества, первые в мире электростанции. Интересны материалы о «людях света», о том, как они работали; в дальнейшем их судьбы сложились по-разному: кто-то был расстрелян, кто-то эмигрировал, а есть и те, кто дожил до очень почтенных лет.

С 16 по 21 декабря 2020 года в СОУНБ можно будет ознакомиться с экспонатами выставки «Люди света – российский ответ на вызовы технологических революций XX века», которую подготовили в СГЭУ при поддержке российского фонда «История Отечества», передает пресс-служба СОУНБ.