В СО пройдут игры Молодежной лиги КВН «ТОЛЬЯТТИ»

Правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области и Движение «Самарский КВН» организуют и проводят игры Молодежной лиги КВН «ТОЛЬЯТТИ».
ФИНАЛ МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ КВН «ТОЛЬЯТТИ»
Дата: 5 декабря 2020 г.
Начало: 19.00
Место проведения: МАУ «КЦ «АВТОГРАД», г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8.
Играют команды:
«Неваляшка» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,
«Поживем - увидим» - ООО «Уралкомплект»,
«Шишка» - Поволжский государственный университет сервиса,
«Проект 63» - ООО «СамараНИПИнефть»,
«Ультиматум» - Культурно-досуговый центр сельского поселения Кинель-Черкассы,
«Сборная спортфака СГСПУ» - Самарский государственный социально-педагогический университет.
Победитель игры получает аккредитацию на участие в 32-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2021» в г. Сочи.
Ведущий мероприятия: Илья Алексеев – чемпион Высшей лиги МС КВН команда КВН «СОК».
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