В СО начал работу региональный центр выявления и поддержки одаренных детей

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В четверг, 5 сентября, участники первой профильной смены регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» экспериментальным путем изучали тепловые свойства жидкостей и газов с помощью цифрового оборудования под руководством кандидата физико-математических наукТакая возможность у учеников появилась благодаря национальному проекту «Образование». В рамках его реализации в июле этого года между губернатором Самарской областии руководителем фонда «Талант и успех»было подписано Соглашение о сотрудничестве.Для обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Самарской области будут организованы специализированные профильные смены по направлениям: наука, культура, спорт, искусство.В течение учебного года в «Веге» планируется одиннадцать 2-3-недельных смен с профильной специализацией по физике, математике, астрономии, информатике, химии, биологии. Участниками станут школьники, прошедшие конкурсный отбор. Наполняемость каждой смены 40 человек. По результатам обучения выпускникам «Веги» выдается сертификат установленного образца.В образовательной программе предусмотрены не только лекции по профильным дисциплинам, но и научно-популярные — от ведущих ученых, представителей бизнеса, общественных организаций области. Разработана программа и по внеурочной, проектной, исследовательской деятельности, практические, лабораторные работы.«В Самарской области поддержке талантливых детей, развитию их творческого потенциала уделяет особое внимание лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, — подчеркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. – Поэтому министерство образование и науки Самарской области использует любую возможность, в рамках национального проекта «Образование», для создания современных моделей обучения таких детей. В этом году сразу пять образовательных учреждений нашего региона удостоились высокого статуса и признаны базовыми школами Российской Академии наук. А это значит, что со школьной скамьи ребята смогут проходить практические занятия в ВУЗовских лабораториях. На мой взгляд, им это поможет определиться с будущей профессией».В региональном центре учащимся предоставится возможность закрепить базовые знания предметов на практике. Общеобразовательные программы для них разрабатываются совместно с преподавателями и сотрудниками ведущих вузов Самарской области.Для участников профильной смены предусмотрена и культурная программа. Она включает в себя образовательные экскурсии в научно-методические и производственные структуры области, посещение театров, выставок, спортивно-развлекательных комплексов, передает пресс-служба облправительства.