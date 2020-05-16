В России коронавирусом заразился младенец в возрасте нескольких недель
16 мая 2020 17:13
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«Возраст несколько недель, когда заболели и папа, и мама, произошло инфицирование у всей семьи — и вся семья поступила к нам. Он родился здоровым, был выписан из родильного дома, и спустя 14 дней появились симптомы этого заболевания», — рассказал он в фильме «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1».
По его словам, в центре «Мать и дитя» коронавирус был диагностирован у 66 беременных, у трех пациенток было состояние средней тяжести и тяжелой формы, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
Эксперт отметил, что для прогнозирования влияния COVID-19 на течение беременности пока недостает данных.
«У рожденных от матерей, ковид-положительных, никаких данных… за влияние коронавирусной инфекции на развитие пороков у плода. Мы не сталкивались», — указал он.
Курцев подчеркнул, что в его клинике не было случаев попадания младенцев в реанимацию. Маленьким пациентам с коронавирусом назначается более щадящая терапия, также включающая в себя противовирусные препараты и антибиотики.
Как уточнил специалист, коронавирус не является прямым показанием к кесареву сечению, всё зависит от состояния организма роженицы. Однако Курцер заявил, что в случае положительного диагноза у матери грудное вскармливание запрещено.
«Убедиться в том, что она COVID-отрицательна, и в этом случае, спустя две недели карантина после последнего COVID-отрицательного анализа, она может приступить к кормлению грудью», — добавил он.
Ранее, 16 мая, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что доля детей среди заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7%. В предыдущие месяцы доля детей среди инфицированных была ниже и составляла 5%, однако сейчас, когда очагами заражения стали семьи и коллективы, их число выросло.
13 мая в Роскачестве сделали вывод, что перенесенный во втором триместре беременности коронавирус может привести к проблемам в развитии ребенка. Вирус, перенесенный в первом триместре, может повлиять на рост плода, во втором — замедлить развитие ребенка, в третьем — стать причиной преждевременных родов «со всеми сопутствующими осложнениями», включая недоношеность.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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