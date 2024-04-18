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В Самаре прошла командно-штабная тренировка при чрезвычайной ситуации в период паводка

18 апреля 2024 19:08
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На сегодняшний день уровень воды в реке Волга у Самары считается в порядке нормы.

Готовность сил и средств к приходу большой воды проверили в Куйбышевском районе Самары. На командно-штабной тренировке отработали действия органов управления, городских, районных и объектовых звеньев столицы губернии в случае паводкового затопления приусадебных участков и жилых домов.

Штабные учения прошли в несколько этапов. В школе №57 прошло совместное заседание противопаводковой комиссии и комиссии по ЧС городского округа Самара. В случае ЧС здесь организуют пункт временного размещения людей.

После заседания комиссий был продемонстрирован порядок работы пункта временного размещения: работа групп регистрации и приема, осмотра комнаты матери и ребенка, места приема пищи, медицинского пункта. Сотрудники городского поисково-спасательного отряда показали комиссии задействованное оснащение, экипировку и в целом организацию спасательной операции.

На сегодняшний день уровень воды в реке Волга у Самары считается в порядке нормы. В ходе тренировки проведена работа по действиям по предупреждению чрезвычайной ситуации, рассмотрена ситуация при возможной отметке уровня воды в Самаре в 34,5 метра по балтийской системе. Отработаны действия всех служб и развернули посты.

По результатам штабной тренировки все профильные службы готовы к выполнению необходимых мероприятий в рамках поставленных задач.

❗️Напомним, перечень территорий в пределах города Самара, на которых возможно подтопление (затопление), доступен по ссылке:https://samadm.ru/media/news/48044/

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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