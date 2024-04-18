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В Самарской области одобрили реализацию инвестпроектов на 4 млрд рублей

18 апреля 2024 18:45
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Инвесторы намерены построить в регионе медицинский центр, производство автокомпонентов и расширить площади торгово-выставочного комплекса.

В Самарской области бизнес активно инвестирует в реализацию новых проектов. Инвесторы намерены построить в регионе медицинский центр, производство автокомпонентов и расширить площади торгово-выставочного комплекса. Общий объем инвестиций по трем проектам составит 4 млрд рублей.

Все они одобрены к реализации на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, которое проводится под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

«За 2023 год инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 516,6 млрд. рублей. Мы фактически удвоили за пять лет объем инвестиций. Это огромная совместная работа бизнеса Самарской области, органов власти, общественных организаций. Уверен, что мы продолжим эту активную работу, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Регион делами заслужил доверие инвесторов, и сегодня мы видим интерес действующих предприятий, работающих в самых разных отраслях, развиваться именно здесь, в Самарской области».

Строительство медицинского центра предполагает поэтапную реализацию - возведение трех корпусов до 2029 года. Для медицинских работников здесь планируется создать 218 рабочих мест. С инвестором будет заключен инвестиционный меморандум. 

Статус стратегического получил инвестпроект по созданию производства автокомпонентов. Запуск завода позволит увеличить объем поставок на «АВТОВАЗ». Главный автопроизводитель страны станет ключевым потребителем продукции будущего предприятия. Старт работы завода запланирован на середину 2025 года.

Создание третьей очереди торгово-выставочного комплекса позволит нарастить площади для проведения тематических выставок и ярмарок, а значит – создать дополнительные возможности для сельхозпроизводителей региона.

«Каждый реализованный проект несет в себе колоссальный социальный эффект: налогоотчисления позволяют развивать социальную инфраструктуру, создаваемые новые рабочие места способствуют здоровой конкуренции бизнеса за сотрудников и росту оплаты труда, высокотехнологичные компании удерживают местных и привлекают в регион новых квалифицированных специалистов. Все эти события в комплексе ведут к улучшению качества жизни наших граждан», – подытожил Дмитрий Богданов.

 

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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