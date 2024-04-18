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Пермский чиновник покинул пост после скандального видео сына

18 апреля 2024 20:51
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Сын вице-премьера Илья Демкин опубликовал в соцсетях видео с острова Бали.

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин покинул пост после скандального высказывания своего сына о Перми в соцсетях, передает РИА Новости.

Сын вице-премьера Илья Демкин опубликовал в соцсетях видео с острова Бали, в котором сначала показал красоты местной природы, а потом обратился к подписчикам: "На хрена мне Пермь?"

"Подтверждаем информацию (об увольнении Демкина с госслужбы – ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе краевого правительства. Дополнительных пояснений собеседник не представил.

Алексей Демкин чуть больше 2 лет был главой Перми, в июне 2023 года досрочно сложил полномочия и перешел на работу в краевое правительство. Он занял пост вице-премьера.

 

Фото:   pxhere.com

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