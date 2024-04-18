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В ходе дискуссий были рассмотрены ключевые вопросы развития туристической отрасли в регионах ПФО, новых ж/д маршрутов, сотрудничества перевозчиков, туроператоров и региональных властей, меры поддержки главной отрасли гостеприимства.
Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти
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Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти
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Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти

18 апреля 2024 14:19
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В ходе дискуссий были рассмотрены ключевые вопросы развития туристической отрасли в регионах ПФО, новых ж/д маршрутов, сотрудничества перевозчиков, туроператоров и региональных властей, меры поддержки главной отрасли гостеприимства.

Сегодня в Тольятти состоялась железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм». В ходе дискуссий были рассмотрены ключевые вопросы развития туристической отрасли в регионах Приволжского федерального округа, новых железнодорожных маршрутов, сотрудничества перевозчиков, туроператоров и региональных властей, меры поддержки главной отрасли гостеприимства.

В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, железных дорог, туроператоров, ключевых туристических ассоциаций и компаний-перевозчиков.

– Развитие внутреннего туризма – одна из значимых федеральных программ и мы, безусловно, работаем так, чтобы каждый назначаемый поезд был в ней задействован по максимуму. Каждый год компания «РЖД» запускает все больше комфортных туристических поездов по новым направлениям для интересных путешествий. Я считаю, что туристический потенциал Куйбышевской железной дороги, в том числе по количеству природных достопримечательностей, безграничен, – сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

– Только в 2023 году со станций Куйбышевской железной дороги было назначено более 20 туристических поездов, все вагоны были отправлены с 100% загрузкой. В текущем году мы готовы не только организовать новые туристические поезда по главным достопримечательностям России, но и принимать туристов на наших станциях с других городов. Куйбышевской железной дороге есть, что предложить туристам. Так, промежуток Куйбышевской магистрали от Самары до Тольятти является единственной в России железной дорогой с потрясающими обзорными площадками, – рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фоо предоставлено пресс-службой КбшЖД

 

Теги: Мероприятия Тольятти

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