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«Т Плюс» назвала лучших дежурных электромонтера и электрослесаря на ТЭЦ в Самарской области

18 апреля 2024 17:40
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Завершился региональный этап соревнований профессионального мастерства среди оперативного персонала станций Самарского филиала ПАО «Т Плюс».

Завершился региональный этап соревнований профессионального мастерства среди оперативного персонала станций Самарского филиала ПАО «Т Плюс». Сегодня были названы имена лучших по профессии из числа дежурных электромонтеров и электрослесарей ТЭЦ.

В частности, соревнования среди дежурных электрослесарей цеха АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическими процессами) прошли впервые в «Т Плюс». Причем для проверки знаний и умений этих специалистов также впервые использовался тренажер для оперативного персонала цехов АСУ ТП. Данный компьютерный симулятор позволяет смоделировать любую неисправность в работе оборудования АСУ ТП и предоставляет участнику возможность применить самые разнообразные приборы диагностики для поиска дефекта.

В общей сложности участникам соревнований предстояло пройти 4 этапа. По их результатам 1 место завоевал дежурный электрослесарь ТЭЦ ВАЗа Никита Вартик. На 2 и 3 местах расположились представители Самарской ТЭЦ и Сызранской ТЭЦ – Александр Литовка и Артем Бурьянов.

В свою очередь, соревнования дежурных электромонтеров является традиционными для компании «Т Плюс». На региональном этапе участникам из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани предстояло доказать высокий уровень знаний нормативно-технической документации и требований по подготовке рабочих мест, а также ликвидировать аварию на электрооборудовании станции и оказать доврачебную помощь пострадавшему.

В итоге среди дежурных электромонтеров лучшим по профессии стал представитель Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Денис Султанов. На 2 месте электромонтер Сызранской ТЭЦ Денис Табаков, на 3 месте – электромонтер Тольяттинской ТЭЦ Александр Мауль.

Новшеством этого года стал этап «Проверка когнитивных навыков и управления эмоциями». Впервые на региональных соревнованиях участникам предлагалось несколько игр-тренажеров на концентрацию внимания. Результаты оценки познавательных функций мозга также были учтены в общем зачете у дежурных электромонтеров и электрослесарей.

«Все участники соревнований продемонстрировали хорошую подготовку и высокий уровень мастерства. Уверен, что среди них нет проигравших: участие в подобных конкурсах дает богатый опыт для повседневного обслуживания оборудования, так и для будущих соревнований. А это, в конечном счете, повышает надежность эксплуатации энергетических объектов компании», - отметил главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс», председатель главной судейской комиссии Андрей Филиппов.

В ноябре 2024 года в Самаре пройдут соревнования профессионального мастерства «Лучший дежурный электромонтер ПАО «Т Плюс», где честь регионального филиала будет отстаивать специалист Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Денис Султанов.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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