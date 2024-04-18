В регионе пройдут мероприятия, приуроченные к Национальному дню донора в России

102

Начиная с 2007 года, 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Этот день стал одним из наиболее важных социальных праздников, который посвящён, в первую очередь, донорам, безвозмездно сдающим кровь, а также всем врачам и медсестрам, работающим в учреждениях службы крови.

Донорская активность позволяет обеспечивать заявки медицинских учреждений качественными и безопасными компонентами донорской крови в полном объеме.

19-20 апреля в рамках дня донора в подразделениях станции переливания пройдут донорские акции.

Приглашают всех желающих, регулярных доноров и тех, кто только собирается присоединиться к донорскому движению, принять участие в мероприятиях во всех подразделениях Службы крови Самарской области:

Самара, ул. Ново-Садовая, 156 (с 8.00 до 13.00);

Тольятти, Московский проспект, 19 (с 7.30 до 11.30),

Сызрань, ул. Солнечная, 40 (с 8.00 до 13.00).

20 апреля прием доноров будет осуществляться по предварительной записи. Запись осуществляется на сайте www.donorsamara.ru .

В рамках мероприятия будет установлена яркая донорская фотозона и создана праздничная атмосфера для всех участников мероприятия. По традиции после сдачи крови или ее компонентов все доноры получат памятные подарки, но лучшим подарком себе и людям в этот день будет очередная безвозмездная донация.

Также 20 апреля с 14.00 до 16.00 в рамках Года семьи, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным, а также Национального дня донора и приближающегося Международного дня настольного тенниса состоится семейный донорский турнир по теннису (г. Самара, ул. Куйбышева, 84, Клуб настольного тенниса «Пинг-Понг»). Приглашают желающих к участию.

Фото: freepik.com