В Москве врачи пересадили пациентке её собственную почку

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Как пояснили специалисты, у женщины развилась мочекаменная болезнь, после чего возникло аномальное сужение мочеточника.— Почку удалили с обычного места и пересадили в левую подвздошную ямку, а из тканей мочевого пузыря создали новый мочеточник. Такое вмешательство называется операцией Боари, — говорится в сообщении.Пациентку выписали через несколько дней после операции, сейчас её состояние здоровья заметно улучшилось.Фото из открытых источников