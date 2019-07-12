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Новости /  Общество /  Социум  

В Иверском монастыре в Самаре начал работать волонтерский кампус

12 июля 2019 16:18
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В Самару приехали молодые люди из разных стран и городов РФ. Их встретил Александр Хинштейн - инициатор этого проекта, координатор Всероссийского партийного проекта «Историческая память».
В Самаре состоялось открытие Международного волонтерского кампуса «Иверский монастырь». Для того, чтобы принять участие в работах по сохранению одного из старейших храмов ансамбля Иверского монастыря, в Самару приехали молодые люди из разных стран: Франции, Италии, Испании, Колумбии и, конечно же, из других городов России. Их встретил инициатор этого проекта, координатор Всероссийского партийного проекта «Историческая память» — Александр Хинштейн. Он не только лично познакомился с добровольцами, узнал, кто эти ребята, откуда и каким образом волонтерская волна их принесла на берега Волги, но и посмотрел, как устроен быт ребят в кампусе, как сформирован график проведения реставрационных работ. Музыканты, банкиры, журналисты на время своих каникул становятся помощниками профессиональных реставраторов и помогают восстанавливать самые интересные и самые нуждающиеся в такой помощи объекты культурного наследия, передает hinshtein.ru.

Волонтерский кампус «Иверский монастырь» организован в рамках проекта «Историческая память». Его цель – восстановить исторический облик Трапезного храма Иверского женского монастыря.

Волонтёры будут помогать специалистам в работах по реставрации фасада здания: очищать внешние стены храма и подготавливать их к следующему восстановительному этапу. Также международные добровольцы примут участие в облагораживании территории монастыря.

Александр Хинштейн, которого участники проекта «Историческая память» называют идейным вдохновителем проектов по сохранению культурного наследия прибыл к началу работы волонтеров в Иверском монастыре. И не только для того, чтобы с ними познакомится и показать объект, который нуждается в реставрации, но и для того, чтобы самому принять участие в облагораживании территории монастыря. Вместе с ребятами он посадил в монастырскую землю многолетние гортензии – в память о Самарском кампусе «Иверский монастырь».

Александр Хинштейн был рад встрече с добровольцами:

«Самара – это моя малая земля, и, конечно же, Самара может похвастаться огромным количеством объектов культурного, исторического наследия. Мы для международного волонтерского кампуса для реставрации подобрали объект, на мой взгляд, самый знаковый для города — один из символов Самары – Трапезный Храм Иверского монастыря. Именно сейчас здесь идут реставрационные работы, и, конечно, я рад тому, что наш замысел себя оправдал. Из общения с добровольцами мы видим, что они получают огромное удовольствие от нашего города. Честно скажу, что не ожидал, что приедет такое количество людей из самых разных уголков мира и Европы: из Ниццы, Парижа, Милана, Лиона… Это здорово, потому что, чем громче на разных языках будет звучать имя Самара, тем быстрее она действительно наберет ту силу, которой она достойна».

Всех участников Международного кампуса ждут мастер-классы по гончарному делу, пленэры и образовательные сессии по истории архитектуры Самары и реставрации. Во второй смене волонтеры смогут посетить Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», где встретятся с участниками смен «Культурный БУМ» и «Победы страны – гордость поколений».
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