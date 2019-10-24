В ИК-5 Самарской области успешно функционирует цех по производству муки

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Здесь трудятся рабочие из числа осужденных. Они эксплуатируют две мельницы.Первая – была, приобретена в 2012 году за счет средств колонии и производит 0,6 тонн пшеничной муки 1 или 2-го сорта в час. Метод помола – вальцовый.Вторая мельница приобретена недавно на деньги, выделенные УФСИН России по Самарской области из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».Установка дополнительного мельничного комплекса позволила создать 4 рабочих места и трудоустроить 8 осужденных, при работе в 2 смены.Сейчас на ней ведутся пуско-наладочные работы. Планируется, что эта мельница будет производить 0,4 тонны пшеничной муки 1 и 2-го сорта в час. Метод помола –вальцовый. А на старой мельнице начинается производство ржаной муки.Мука выпускается для внутрисистемных нужд УФСИН России по Самарской области. Увеличение производственных мощностей позволит отгружать качественнуюпродукцию и в соседние регионы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской област