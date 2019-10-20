В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центральной России
20 октября 2019 12:23
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По его словам, в центр страны идут потоки воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. До вторника столбики термометров будут доходить до 11-16 градусов тепла. Это превышение октябрьской нормы на семь-восемь градусов.
"Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет", — уточнил синоптик.
Вильфанд отметил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. Он считает, что их приход становится тенденцией, приводя в пример еще более аномально теплую погоду прошлой осенью в Москве. Эксперт видит причину этого в глобальном потеплении климата.
Погода в ноябре
В Гидрометцентре ожидают, что следующий месяц в России будет теплым. Температуру выше обычной прогнозируют в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны.
Тем не менее, синоптики не берутся говорить с полной уверенностью, что их прогноз обязательно сбудется. По их словам, вероятность пока не выше 67%.
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Комментарии
Социум
20 октября 2019 12:23
В Гидрометцентре ожидают, что следующий месяц в России будет теплым. Социум
73
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