В 2020 году Самарская область второй раз проведет парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»
29 января 2020 17:18
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Участие в совещании приняли представители Самарской городской общественной организации инвалидов; министерства культуры, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области; департамента опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самара; Самарской областной писательской организации Союза Писателей России, муниципального театра «Самарская площадь».
Александр Фетисов отметил успешный опыт организации этого парафестиваля в прошедшем году и выразил благодарность за инициативу его проведения Самарской городской общественной организации инвалидов и ее руководителю Инне Бариль, а также театру «Самарская площадь» и его директору Заслуженной артистке Самарской области Наталье Носовой и председателю экспертного совета парафестиваля, главному режиссеру театра «Самарская площадь» Евгению Дробышеву.
«В 2019 году, который был объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом театра, при поддержке правительства области и лично Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова этот фестиваль состоялся и стал заметным событием в культурной жизни региона. А самое важное – он стал одним из ярких событий в жизни артистов, их родителей, сподвижников таких театров. Участие в парафестивале приняли 30 инклюзивных театральных коллективов региона, по решению экспертного совета были определены 10 лауреатов, которые получили денежные премии на развитие своей деятельности. Это хороший показатель. Спектакли коллективов, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, смогли посмотреть все желающие — на профессиональной сцене в театре «Самарская площадь». Важно и то, что помимо показа спектаклей, для участников с ограниченными возможностями здоровья мы смогли организовать и провести мастер-классы, творческую лабораторию. Эту работу важно продолжить и в текущем году».
Члены рабочей группы, проведя предварительные переговоры с коллективами инклюзивных театров, отметили, что в этом году фестиваль может расширить свою географию и получить статус межрегионального и даже всероссийского: интерес к участию в нем проявили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов Приволжского федерального округа. Также участники совещания обсудили юридические вопросы организации фестиваля, подготовки Положения о его проведении. Единогласно приняли решение сохранить символику – логотип и визуальное решение кубка (переплетающиеся человеческие фигурки, поднимающие в руках звездочку).
Одним из решений рабочей группы стала проработка вопроса о взаимодействии с образовательными учреждениями культуры в организации курсов повышения квалификации в сфере инклюзивного театрального искусства для руководителей театров, в которых занимаются дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Также была рассмотрена возможность показа спектаклей не только на площадке театра «Самарская площадь», но и на других профессиональных сценах.
Особое внимание участники совещания обратили на содержательную часть фестиваля. Как отметила Наталья Носова, театр начинается с пьесы. Театральный критик, драматург Александр Игнашов рассказал о том, что совместно с Председателем правления Самарской областной писательской организации Александром Громовым они разработали положения литературного конкурса современной драматургии «Читаем современную пьесу», адаптированные для инклюзивного театра. Конкурс проводится Самарским областным отделением Союза театральных деятелей России, Самарской областной организацией Союза писателей России, редакцией литературного журнала «Русское эхо» впервые в России и включает в себя три номинации: пьеса для камерной сцены, посвящённая Великой Отечественной войне; пьеса для взрослой аудитории для инклюзивного театрального коллектива; пьеса для детской аудитории для инклюзивного театрального коллектива.
До 10 февраля 2020 года продолжается прием пьес, а к 12 марта будет определен шорт-лист конкурса. Но данный момент уже поступило 32 произведения. Участники рабочей группы отметили возможность провести в рамках парафестиваля читку лучших пьес и рекомендовать театральным коллективам эти материалы.
«Проведение фестиваля «Театр – территория равных возможностей» способствует достижению главных целей нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, — это увеличение числа граждан, вовлеченных в сферу культуры, поддержка общественных творческих инициатив. Мы должны хорошо подготовиться и провести второй фестиваль на высоком организационном и содержательном уровне, чтобы он стал более масштабным и интересным, привлек большее число коллективов, пробудил интерес к творческой жизни большего числа людей с ограничениями по здоровью», — подчеркнул Александр Фетисов, передает пресс-служба облправительства.
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