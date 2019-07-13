Утверждён календарь праздников на 2020 год

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Так, 4 и 5 января, которые совпадают с выходными днями, переносятся на 4 и 5 мая (понедельник и вторник).Таким образом, новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января, а на майские каникулы россияне отдохнут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.Кроме того, нерабочие дни будут на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля, на Международный женский день — с 7 по 8 марта, а также на День России — с 12 по 14 июня. Также россияне отдохнут в День народного единства — 4 ноября.Ранее сообщалось, что в России в 2020 году сократятся новогодние каникулы — они продлятся 8 дней. До этого два года подряд каникулы длились по 10 дней. Это объяснили техническими причинами — просто 30 и 31 декабря выпадают на рабочие дни, а не на выходные, как годом ранее.