Утвержден график проведения VIII Российско-Китайских молодёжных летних игр, которые пройдут в Самаре с 15 по 22 июня
10 июня 2019 16:11
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Соревнования по велоспорту-шоссе пройдут около стадиона «Самара Арена» на улицах Дальняя и Арена 2018 18 июня (10:00 – 13:00, индивидуальная гонка на время, 10-15 км, 15-20 км), 19 июня (10:00 – 13:00, командная гонка), 20 июня (10:00 – 13:00, гонка критериум).
Матчи по футболу – 16 июня (18:00-20:00, команды девушек), 17 июня (11:00 – 13:00, команды юношей), 18 июня (18:00-20:00, команды девушек), 19 июня 11:00 – 13:00, команды юношей). Эти игры состоятся на основном поле стадиона «Металлург» (ул.Строителей,1). 20 июня команды проведут третьи встречи между собой на стадионе «Самара Арена» (11:00 – юноши, 18:00 – девушки).
УСЦ «Грация» (ул. Физкультурная, 116) примет соревнования по художественной гимнастике. Здесь участницы Игр выступят 17 июня (11:00 – 14:00, многоборье) и 18 июня (11:00 – 13:30, отдельные упражнения).
Турнир по плаванию пройдет в бассейне ЦСКА\Самара (Волжский проспект, 10) 18 июня (10:00-12:00, 17:00 – 18:30), 19 июня (10:00 – 12:00, 17:00 – 18:30), 20 июня (10:00 – 12:00, 17:00 – 18:30).
Тхэквондисты будут соперничать в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (ул.Советской Армии, 253а) 17 июня (11:00 – 12:30), 18 июня (11:00 – 12:30), 19 июня (11:00 – 12:30).
Матчи по женскому гандболу состоятся в спортивном комплексе «Молодежный» (Аэродромная, 15) 16 июня (17:00 – 18:30), 19 июня (17:00 – 18:30), 21 июня (11:00 – 12:30).
Соревнования по пляжному волейболу (пляж набережной Волги, район Полевого спуска) – 18 июня (17:00 – 19:00), 19 июня (17:00 – 19:00), 20 июня (17:00 – 19:00).
Соревнования по бадминтону в СК «Молодежный» — 19 июня (10:00 – 11:30), 20 июня (17:00 – 18:30), 21 июня (11:00 – 12:30).
Церемония открытия Игр пройдет 17 июня в 16:00 в Самарском академическом театре оперы и балета.
Церемония закрытия Игр – 21 июня с 16:00 до 18:00 в амфитеатре на склоне площади Славы.
Кроме соревнований в программе предусмотрены совместные тренировки команд, мастер-классы с участием чемпионов мира и победителей Олимпийских игр и экскурсии. За медали Российско-Китайских Игр будут бороться по 158 спортсменов от каждой из стран, передает пресс-служба облправительства.
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