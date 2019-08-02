Уникальная фотовыставка «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта» переезжает в Тольятти
2 августа 2019 16:09
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В экспозиции выставки – более 200 снимков, сделанных в творческом тандеме фотографов-пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко. Их творческому союзу – более 20 лет, они регулярно радуют жителей губернии фантастическими видами нашего края и всего Поволжья.
Организатором выставки выступает телерадиокомпания «Губерния», которая в ознаменование своего 10-летия в 2019 году решила сделать жителям Самарской области особый подарок. Идея организации необычной фотовыставки была поддержана Правительством Самарской области.
Выставка уже порадовала жителей Самары – с 12 июня по 28 июля она была представлена на площади Славы и первой очереди городской набережной. В августе увидеть необычные и красочные пейзажи крупнейшей реки России своими глазами смогут все жители и гости города Тольятти.
Авиаторы, путешествующие с камерами в руках, сделали уникальные кадры Волги в разные времена года и различные погодные условия. Жизнь, борьба, любовь – Волга повидала всё. Царица русских рек была свидетельницей страстных романов и трагических расставаний, борьбы за выживание и страшных войн, в том числе и Великой Отечественной… Сегодня на берегах Волги живёт около 60 млн россиян. Как признаются сами авторы, чтобы охватить реку протяженностью более 3,5 тысяч километров целиком, им пришлось пролететь 60 тысяч километров. Но кадры, которые они сделали, буквально переворачивают представление о знакомых местах. Необычный ракурс, буйство красок и масштаб – всё это захватывает и заставляет по-новому взглянуть на то богатство, которое нас окружает и которое мы должны сохранить.
Выставка «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта» будет открыта в Парке Победы Автозаводского района до 1 сентября 2019 года включительно. Далее возможность посетить выставку появится у жителей Сызрани.
Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.
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3 и 24 августа. Социум
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2 августа 2019 16:42
Однако прорабатываются и ранее озвученные версии: о неисправности проводки или обогревателя. Социум
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