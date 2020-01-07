Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

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Так, шар почти не искажает пространство позади себя, что длительное время вызывало вопросы у искусствоведов, поскольку известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики.С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что предмет на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.Два года назад американский биограф Уолтер Айзексон в работе, посвященной да Винчи, выразил мнение, что художник пытался наделить Христа и его шар "чудесными свойствами", отметив, что если бы он точно передал искажения, то ладонь позади сферы была бы уменьшенной или увеличенной.Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долгое время считалась утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе "Кристис" за 450 миллионов долларов, полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас оно находится в частной коллекции.Фото из открытых источников