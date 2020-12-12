Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

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Лабораторные исследования показывают, что ополаскиватели для рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожают коронавирус на 99,9% за 30 секунд. Об этом говорится в публикации журнала British Dental Journal, передают "Известия".

Зубные пасты, содержащие цинк или олово, уничтожают этот вирус за две минуты.

Сами исследования провели в октябре сотрудники Научно-исследовательского института общественного здравоохранения американского университета Ратгерса и региональных лабораторий биобезопасности.

«Некоторые зубные пасты и средства для полоскания рта могут уменьшить распространение SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19, за счет временного уменьшения его количества во рту», — отмечают в журнале.

В эксперименте участвовали зубные пасты Colgate Total и Meridol, а также средства для полоскания рта Colgate Plax, Colgate Total и Colgate Zero.

В начале декабря специалисты из университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины сообщили, что в некоторых случаях мелатонин предотвращает заражение коронавирусом, развитие последующего COVID-19 и может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины.

Ученые предложили рассмотреть мелатонин в качестве поддерживающего или самостоятельного антивирусного средства или как элемент повышения эффективности вакцин против этой инфекции, так как он может предотвратить повторное заражение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков