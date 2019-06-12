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Новости /  Общество /  Социум  

Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте на улице Куйбышева

12 июня 2019 15:53
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К ним присоединился и губернатор Дмитрий Азаров. Он прошел несколько станций.
В День России в областной столице проходит масштабный квест, который позволяет всем участникам познакомиться с природой, культурой, историей разных регионов страны. 85 «станций» по числу регионов России, на каждой - своё задание на ловкость, скорость, знание или смекалку.

«Станции» обозначены воздушными шарами, участников встречают ведущие в ярко-красных футболках, которые выдают карту Квеста, объясняют правила и помогают справиться с заданиями.

После прохождения каждой «станции» участники получают печать на карте.

Самые активные получат призы.

Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте.

К ним присоединился и губернатор Дмитрий Азаров.

Он прошел несколько станций. В частности, на станции Забайкальский край вопросы касались географии, а также истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На станции Приморский край, помимо вопросов, касающихся климатических особенностей Приморья, нужно было назвать знаковые места региона.

Дмитрий Азаров также пообщался с земляками на тематических площадках празднования – музыкальных, танцевальных, спортивных и цирковых, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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