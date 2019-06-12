Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте на улице Куйбышева

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В День России в областной столице проходит, который позволяет всем участникам познакомиться с природой, культурой, историей разных регионов страны. 85 «станций» по числу регионов России, на каждой - своё задание на ловкость, скорость, знание или смекалку.«Станции» обозначены воздушными шарами, участников встречают ведущие в ярко-красных футболках, которые выдают карту Квеста, объясняют правила и помогают справиться с заданиями.После прохождения каждой «станции» участники получают печать на карте.Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте.К ним присоединился и губернаторОн прошел несколько станций. В частности, на станции Забайкальский край вопросы касались географии, а также истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На станции Приморский край, помимо вопросов, касающихся климатических особенностей Приморья, нужно было назвать знаковые места региона.Дмитрий Азаров также пообщался с земляками на тематических площадках празднования – музыкальных, танцевальных, спортивных и цирковых, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.