Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»

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«Сегодня мы отмечаем особенный праздник, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Более четырех веков назад наш народ совершил подвиг,значение которого для Российской государственности невозможно переоценить. Тогда простые люди самых разных национальностей,культур и сословий положили конец смуте. Народное ополчение вернуло страну из состояния раскола - к государственности, от разобщенности - к единству дел и помыслов. И сегодня этот день напоминает нам о самом главном. О том, что нас объединяет и сплачивает. Это наши родные и друзья, наша история и культурные ценности, наши традиции дружбы и единства разных народов. И конечно, любовь к нашей великой Родине - России, и к Самарской области как части большого многонационального государства».В нашей губернии с самого основания живут представители более 150 национальностей и 20 конфессий.«Мы гордимся подлинным братством, культурным единством наших земляков. Это единство – важнейшее достояние нашей земли. У каждого своя стезя, свой талант и своя миссия. Наша задача - сделать так, чтобы каждый житель региона смог этот талант развить и применить на благо России, на благо одной земли.Чтобы молодые люди видели перспективу здесь, в своих городах и селах, чувствовали помощь, поддержку и заинтересованность в их компетенциях. Чтобы ветераны знали, что их опыт востребован, а стремление этот опыт передавать воспринимается с глубокой благодарностью», - отметил губернатор.Глава региона подчеркнул, что сегодня мощным объединяющим началом является реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным:«Убежден, что в эту работу должна быть включена вся нация. Без вовлечения каждого гражданина России, каждого жителя СО в реализацию нацпроектов очень сложно добиться тех амбициозных целей и задач развития нашего государства, которые ставит перед нами Президент, страна, весь народ. Нацпроекты – это наше общее дело и общая ответственность. Это шанс, данный нашему поколению, сделать нашу жизнь лучше, полнее, насыщеннее. Это фундамент, на котором строится будущее нашей страны и СО. Уверен, объединив усилия, мы достойно решим все задачи.»Также на торжественном мероприятии Дмитрий Азаров вручил заслуженным землякам государственные награды. Получить их в День народного единства - особенно ценно. Так, Почетной грамотой Президента награждён Анатолий Шаповалов, генерал-лейтенант, почётный председатель СРО Ветеранов ВС РФ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.