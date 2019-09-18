Судебные приставы разбудили должников из Кировского района

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Почти 10 квартир в одной из многоэтажек Кировского района г. Самары сегодня посетили судебные приставы и представители управляющей компании. Долг жильцов 9 квартир за жилищно-коммунальные услуги свыше 1 миллиона рублей.В одной из квартир дверь открыл гражданин К., чей долг за «коммуналку» превысил 51 тысячу рублей. Приставам мужчина ответил, что ни о каком долге не знает. Со счетами разбирается жена, но она, по его заверениям, всё оплатила. Однако, после звонка супруге гражданин К. судебных приставов в дом пустил. Долг и в самом деле оказался не погашенным. Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста имущества, принадлежащего должнику. Также жильцам квартира с задолженностью вручена повестка о явке на прием и даны разъяснения по процедуре снятия ареста с имущества.Дверь другой квартиры, за которой числится долг на сумму свыше 100 тысяч рублей, открыл молодой человек. Он оказался одним из должников по солидарному исполнительному производству о взыскании задолженности за услуги ЖКХ. Как пояснил гражданин Г. он долгое время проживал с семьей в другом городе. О том, что родственники, оставшиеся жить в Самаре, не оплачивают квитанции за «коммуналку», узнал только, когда в отношении него возбудили исполнительное производство. После этого мужчина поспешил вернуться в родной город.В отношении имущества гражданина Г. судебными приставами также был составлен акт описи и ареста. Мужчине пояснили, что ему необходимо обратиться в отдел судебных приставов Кировского района г. Самары. Здесь его проконсультируют по вопросам, касающимся исполнительного производства, в том числе об обращении в суд, для предоставления рассрочки.Всего за 8 месяцев 2019 года только в Кировском районе г. Самары судебными приставами-исполнителями УФССП России по Самарской области возбуждено 6 тысяч исполнительных производств на общую сумму 120 миллионов рублей. Окончено 3 тысячи исполнительных производств на сумму 37 миллионов рублей. И частично взыскано 10 миллионов рублей.Узнать о своих долгах, а при наличии, оплатить их, можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru/ , передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области