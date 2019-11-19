Стать мамой никогда не поздно: состоялся пресс-тур в гости к молодой самарской семье Курбаевых

36

Одной из главных задач национального проекта «Демография» является повышение рождаемости в Самарской области. Немаловажным фактором, влияющим на желание будущих родителей завести ребенка, является финансовая поддержка со стороны государства. Национальным проектом «Демография» и его региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрен ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Среди них – ежемесячная денежная выплата, назначаемая в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.В соответствии с Федеральным законом № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в порядок предоставления ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребенка внесено два основных изменения, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. Во-первых, с 01.01.2020 ежемесячная выплата в случае рождения (усыновления) первого ребенка будет предоставляться до достижения ребенком возраста трех лет. Во-вторых, доход семьи не должен будет превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособногонаселения, установленную в Самарской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения. В 2020 году эта величина составит 23 938 рублей. Размер указанной выплаты в 2020 году составит 10 714 рублей.Наталия и Андрей познакомились в 2017 году. Тогда Наталия одна отправилась в отпуск на побережье Крыма. А Андрей там работал водителемэкскурсионного автобуса. Во время экскурсий Наталия и понравилась Андрею. Но общаться они начали месяц спустя, после возвращения в Самару, когда Наталии пришла смс с неизвестного номера «Наконец-то я тебя нашел!». Оказалось, что это сообщение было от Андрея. Они сразу поняли, что хотят быть вместе. О ребенке не шло и речи, так как ей было уже 40 лет, а ему - 50. Но, когда случилось чудо, и Наталия забеременела, они однозначно решились на ребенка. Роман Курбаев родился пять месяцев назад. Спокойный и любознательный мальчик. Супруги задумываются о пополнении семьи.«Для нашей семьи эта выплата - значимая помощь. О том, что существует такая мера, я знала еще до рождения Ромы. Так как сама работаю бухгалтером, и мне приходилось не раз оформлять документы для своих коллег, которые тоже хотели оформить эту выплату. Мы рады, что такая мера появилась. Девочки, уходящие ранее в декрет, такой поддержки не получали», - рассказывает Наталья Курбаева.Заведующая сектором управления по Советскому району ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» Евгения Тренина:«Условием получения данной выплаты является размер дохода семьи, который не должен превышать в этом году 1,5 кратную величину прожиточного минимума, то есть 16 666,5 рублей и до 1,5 летнего возраста ребенка. В следующем году условия изменятся. Увеличивается величина прожиточного минимума и продлевается возраст ребенка до 3 лет.Таким образом, граждане, дети которых родились с 01.01.2018 и не достигли возраста трех лет на 01.01.2020, и чей доход превышал 1,5-кратную величинупрожиточного минимума в 2019 году, смогут обратиться в органы социальной защиты по месту жительства за продлением выплаты.Также граждане, чей доход превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума в 2019 году, могут повторно обратиться за установлением права и назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка. Размер выплаты в 2019 году составляет 10 181 руб. За 10 месяцев 2019 года выплатапредоставлена уже почти 8 600 семьям», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительств