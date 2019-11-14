Спецназ ЦВО показал филигранное управление парашютом во время тумана под Самарой

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Состязания проходили в сложных метеоусловиях. Из-за низкой облачности прыжки несколько раз в течение недели переносились, облачность была ниже 600 метров. Накануне облачность немного поднялась относительно земли и прыжки были разрешены.С учетом погодных условий десантирование проводили с высоты от 800 до 1200 метров. Военнослужащие выпрыгивали из вертолёта Ми-8 прямо в густой туман и им оставалось менее 400 метров для видимого маневра, чтобы приземлиться в заданную точку, размером в два квадратных метра. Несмотря на погодные условие спортсмены показали высокие умения в филигранном управлении парашютом. По итогам соревнований лучшими были признаны спецназовцы из Тольятти и Новосибирска.Перед соревнованиями военнослужащие прошли необходимую парашютную подготовку при участии тренерского состава ЦВО и Аэроклуба самарского филиала ЦСКА, были ознакомлены с правилами безопасности в тяжелых погодных условиях, передает пресс-служба ЦВО.Фото: пресс-служба ЦВО