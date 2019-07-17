Сотрудники Самарской испытательной лаборатории провели исследования арбузов на наличие нитратов

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Среди доставленных образцов были также необычные представители этого лакомства - жёлтый арбуз с красной мякотью и зелёный, с жёлтой мякотью.Результаты экспертизы показали, что ни в одном из арбузов нитратов обнаружено не было.Отметим, повышенное содержание нитратов и нитритов в пище может вызвать острые желудочно-кишечные расстройства, отравления и хронические заболевания. Поэтому проведение исследований арбузов на наличие нитратов особенно актуально в летний период, передает пресс-служба ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".